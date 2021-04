Le Iene | Alessia Marcuzzi salta la puntata | ecco cosa è successo

(Di martedì 13 aprile 2021)non sarà alla conduzione delladi martedì 13 aprile de Le, la trasmissione di Italia 1, ideata da Davide Parenti. È stata la stessa showgirl, che conduce il programma con Nicola Savino e con la Gialappa's Band, ad annunciare, sui propri canali social, la sua assenza.non condurrà LeLa scelta di non essere presente alla diretta dellade Le, è una decisione precauzionale presa da, anche per rispetto dell'attuale emergenza sanitaria per la diffusione del Covid 19. La conduttrice, infatti, sarà assente dopo che suo marito, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, è risultato positivo al tampone molecolare. La ...

