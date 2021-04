Lazio | processo tamponi | presentato il ricorso alla Corte federale

(Di martedì 13 aprile 2021) Lanon molla sulilpresieduta da Mario Luigi Torsello. Il patron Lotito ha infatti impugnato la sentenza del Tribunale, che peraltro lo vede coinvolto in prima persona visti i sette mesi di inibizione per lui, oltre ai 12 previsti per i medici sociali Pulcini e Rodia. Secondo il giudice Mastrocola infatti, spettava ai medici (e non al laboratorio analisi) comunicare i nomi dei giocatori positivi al Covid-19 all’Asl di competenza sui casi riscontrati tra fine ottobre e novembre. Lotito invece, secondo le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 26 marzo, “avrebbe dovuto imporre l’isolamento“. Il presidente non ci sta e dà dunque il via al ...

Commenta per primo 7 mesi di inibizione a Lotito e 12 per i due medici della, Pulcini e Rodia . Questa la sentenza di primo grado deltamponi che non ha convinto né il club biancoceleste, né la Procura Federale . Per questo motivo entrambi ricorranno alla Corte ...ROMA - Lanon molla sultamponi. Viene presentato il ricorso alla Corte federale presieduta da Mario Luigi Torsello. Il patron Lotito non molla e ha impugnato la sentenza del Tribunale federale ...La Lazio non molla sul processo tamponi: presentato il ricorso alla Corte federale presieduta da Mario Luigi Torsello. Il patron Lotito ha infatti impugnato la sentenza del Tribunale federale, che ...