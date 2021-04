Lazio, caso tamponi: oggi la società presenterà il ricorso (Di martedì 13 aprile 2021) caso tamponi, la Lazio impugna la sentenza e fa ricorso: oggi la presentazione della richiesta alla Corte Federale La Lazio presenterà oggi il ricorso alla Corte Federale, dopo la sentenza sul caso tamponi che ha condannato Lotito e i medici Rodia e Pulcini a – rispettivamente – sette e dodici mesi di inibizione (e una multa al club da 150mila euro). PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Il presidente vuole impugnare la decisione e portare avanti la sua battaglia legale per puntare all’assoluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021), laimpugna la sentenza e fala presentazione della richiesta alla Corte Federale Lailalla Corte Federale, dopo la sentenza sulche ha condannato Lotito e i medici Rodia e Pulcini a – rispettivamente – sette e dodici mesi di inibizione (e una multa al club da 150mila euro). PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Il presidente vuole impugnare la decisione e portare avanti la sua battaglia legale per puntare all’assoluzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

fattoquotidiano : ZINGARETTI FURIOSO “Mi state rovinando la carriera politica. Adesso basta!”. Il caso delle assunzioni in Regione La… - Solo_La_Lazio : ?? Caso tamponi, oggi il ricorso della #Lazio ? Si punta a togliere le condanne a #Lotito e ai medici ?? Leggi qui ?? - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ??#Lazio, oggi il ricorso alla #CorteFederale per il caso #Tamponi #Lotito chiede l'assoluzione o uno sconto ?? #LBDV #LeB… - BombeDiVlad : ??#Lazio, oggi il ricorso alla #CorteFederale per il caso #Tamponi #Lotito chiede l'assoluzione o uno sconto ??… - pruckler : RT @EnricoBorghi1: La somministrazione di vaccini alle persone detenute nelle regioni Lazio e Campania, secondo il leader della Lega, sareb… -