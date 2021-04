L'automobilista non paga il casello e risparmia 12mila euro, condannato a nove mesi (Di martedì 13 aprile 2021) Era riuscito a guidare 'a scrocco' in autostrada , senza pagare il casello e risparmiando circa 12mila euro di pedaggio . Un automobilista 'furbetto' , tuttavia, alla fine è finito a processo e in ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021) Era riuscito a guidare 'a scrocco' in autostrada , senzare ilndo circadi pedaggio . Un'furbetto' , tuttavia, alla fine è finito a processo e in ...

Advertising

ConteAlmaviva : @MassMing ogni incrocio, ogni semaforo, ogni rotonda, sono posti pericolosi per i ciclisti: non è tanto una questio… - bittiess_ : @tae_tea_00 @hansw002 @yoongimybubu o non poterti permettere di avere una lite con un altro automobilista perché 'n… - statussquatter : RT @NdrCcc: Sto traducendo un articolo di André Gorz del 1973. Dentro ci sono molte delle mie tesi di Contro l'automobile e non mi capacit… - ginkgob2 : 'A Roma la maschera del 'dritto' che protesta se il traffico non è abbastanza scorrevole per le sue ridicole manie… - gocciadifuoco : RT @Garolfo: Mi chiedo a cosa pensi un automobilista romano (ma non solo), quando vede la pubblicità di un'auto che sfreccia solitaria sull… -