L'Australia non compra il vaccino Johnson&Johnson: "È siero vettoriale virale come AstraZeneca" (Di martedì 13 aprile 2021) "Johnson&Johnson è un altro vaccino vettoriale virale e non raccomandiamo, in questo momento, che il governo acquisti qualsiasi ulteriore vaccino vettoriale virale". Il ministro della Salute Greg Hunt ha comunicato così la decisione del governo di non acquistare il siero del gigante farmaceutico americano e ha identificato un secondo caso di un raro coagulo di sangue probabilmente collegato al vaccino AstraZeneca. Johnson&Johnson aveva chiesto la registrazione provvisoria all'autorità di regolamentazione australiana, la Therapeutical Goods Administration, ma il governo ha escluso un contratto con la società del New Jersey perché il suo vaccino era simile al prodotto AstraZeneca.

