L'Australia non acquisterà Johnson & Johnson: "No ad altri vaccini come AstraZeneca" (Di martedì 13 aprile 2021) Il Paese abbandona dunque il suo obiettivo di vaccinare quasi tutti i 26 milioni di cittadini contro il Covid-19 entro la fine del 2021. Il primo ministro Scott Morrison ha detto che L'Australia non fisserà alcun nuovo obiettivo per la somministrazione di tutte le prime dosi, come riferisce il Guardian online.

