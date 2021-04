L’America ferma il vaccino Johnson & Johnson dopo 6 casi di trombosi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 aprile 2021) Le agenzie sanitarie federali degli Stati Uniti hanno sospesol’uso delanti covid diche sei donne tra i 18 e i 48 anni hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue a due settimane dalla vaccinazione. Una donna è morta, un’altra è stata ricoverata in condizioni critiche in un ospedale in Nebraska, riporta il New York Times. Finora quasi sette milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto ildi. E altre nove milioni di dosi in più sono state spedite, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. Anche se le spedizioni delsono state ...