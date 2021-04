L’acqua non basta: come togliere i pesticidi dalla frutta (Di martedì 13 aprile 2021) L’acqua non basta. Di solito, prima di consumare frutta e verdura la laviamo sotto L’acqua del rubinetto. Si tratta di un sistema che riesce a rimuovere una certa quantità di tracce di pesticidi, ma non tutte quante. Ma non disperiamo, perché ci sono anche altri modi per lavare via da frutta e verdura le eventuali sostanze chimiche rimaste dalla coltivazione intensiva. Una cosa importante: è quasi impossibile che frutta e verdura non contengano sia pure minime tracce di sostanze chimiche. Questo perché anche prodotti bio, per esempio, possono contaminarsi per via della vicinanza con campi coltivati in modo tradizionale. Ma veniamo ai due modi coi quali, anche in casa, possiamo ridurre al massimo (o eliminare del tutto) la presenza di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 13 aprile 2021)non. Di solito, prima di consumaree verdura la laviamo sottodel rubinetto. Si tratta di un sistema che riesce a rimuovere una certa quantità di tracce di, ma non tutte quante. Ma non disperiamo, perché ci sono anche altri modi per lavare via dae verdura le eventuali sostanze chimiche rimastecoltivazione intensiva. Una cosa importante: è quasi impossibile chee verdura non contengano sia pure minime tracce di sostanze chimiche. Questo perché anche prodotti bio, per esempio, possono contaminarsi per via della vicinanza con campi coltivati in modo tradizionale. Ma veniamo ai due modi coi quali, anche in casa, possiamo ridurre al massimo (o eliminare del tutto) la presenza di ...

Advertising

borghi_claudio : @alessio_causin Ecco. Cosa non capisce di quel suo 'AL CONTRARIO'? Se la stessa misura produce risultati opposti no… - marketingpmi : @_MayBeRob Ok, l'acqua va bevuta prima, cosi mi hanno insegnato i miei colleghi Napoletani. Ma a me piace più dopo.… - Radio1Rai : ??Anche la #Cina chiede al #Giappone di non rilasciare in mare l'acqua #radioattiva accumulatasi nella centrale nucl… - floracozzi : @EnricoNord @OttobreInfo ?? dà fastidio che la gente si informi sui profitti delle multinazionali sull'acqua? L'acqu… - xxsrnxx6 : RT @RealEmisKilla: 2- altra incongruenza: dicevano che l’amuchina e i vari gel per le mani fossero inutili, che non bastava mica un po’ di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’acqua non L’autostrada d’acqua fra Polonia e Ucraina che ribalta la natura Corriere della Sera