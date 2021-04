La zona dell'ex dancing Majorca ancora rifugio per i senzatetto (Di martedì 13 aprile 2021) di Mario Borra Un uomo senza fissa dimora è stato soccorso, sabato dopo le 21, mentre si trovava all'interno del vecchio edificio confinante con l'ex dancing Majorca: si tratta di un 40enne di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 aprile 2021) di Mario Borra Un uomo senza fissa dimora è stato soccorso, sabato dopo le 21, mentre si trovava all'interno del vecchio edificio confinante con l'ex: si tratta di un 40enne di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ritrovata la 'città d'oro perduta' di quasi 3.000 anni fa sulla sponda ovest del Nilo nella zona di Luxor, nel sud… - borghi_claudio : @Sakko83 Eh certo, per i conti delle zone si tiene conto dell'aggravamento del paziente. Ma anche basta. La verità,… - mocettast : RT @en__abyme: 'Questa notte a San Didero sono arrivati più di 1000 agenti delle forze dell’ordine per occupare la zona interessata ai lavo… - Mania48Mania53 : RT @ultimenotizie: Venticinque aerei dell'aeronautica cinese, inclusi 18 caccia e 4 bombardieri con capacità nucleare, sono entrati oggi ne… - NardiLuisa : RT @robydigi: @NardiLuisa Io scenderei in piazza per l'abolizione dell'#imbecillità e schizofrenia dei #burocrati. Quelli: - dei gelati sol… -

Ultime Notizie dalla rete : zona dell Pandemia in Valdelsa: aumento dei focolai nei luoghi di lavoro "Inoltre abbiamo concordato con il Dipartimento di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl " aggiunge il Coordinatore di zona della CGIL " e lo chiederemo anche a tutti gli altri ...

La zona dell'ex dancing Majorca ancora rifugio per i senzatetto Il 40enne è stato trasferito all'esterno e successivamente caricato sull'ambulanza la quale ha raggiuto il vicino Pronto soccorso dell'ospedale in codice verde. Nessuna urgenza, per fortuna, ma la ...

"Salvate la flora, la zona dell’Uso a Montetiffi sia una riserva naturale" il Resto del Carlino I danni delle gelate nei frutteti c’entrano col cambiamento climatico La settimana scorsa molte coltivazioni italiane sono state danneggiate dalle gelate, cioè dagli abbassamenti intensi e improvvisi delle temperature, che nella notte tra il 7 e l’8 aprile sono scese ...

Rogo nell’ex scalo merci "Subito la bonifica dell’area" sono stati sin da subito osservati speciali dalle forze dell’ordine e dalle autorità, vista anche la posizione centrale in cui si trova lo stabile e la conseguente presenza di molte persone nella zona ...

"Inoltre abbiamo concordato con il Dipartimento di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro'Asl " aggiunge il Coordinatore didella CGIL " e lo chiederemo anche a tutti gli altri ...Il 40enne è stato trasferito all'esterno e successivamente caricato sull'ambulanza la quale ha raggiuto il vicino Pronto soccorso'ospedale in codice verde. Nessuna urgenza, per fortuna, ma la ...La settimana scorsa molte coltivazioni italiane sono state danneggiate dalle gelate, cioè dagli abbassamenti intensi e improvvisi delle temperature, che nella notte tra il 7 e l’8 aprile sono scese ...sono stati sin da subito osservati speciali dalle forze dell’ordine e dalle autorità, vista anche la posizione centrale in cui si trova lo stabile e la conseguente presenza di molte persone nella zona ...