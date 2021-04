La vita in diretta, Miguel Bosé nel mirino del giornalista: parole al veleno (Di martedì 13 aprile 2021) Durante la messa in onda della puntata di oggi del programma La vita in diretta, un giornalista ha criticato duramente Miguel Bosé, nello studio di Alberto Matano, ecco le due… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 13 aprile 2021) Durante la messa in onda della puntata di oggi del programma Lain, unha criticato duramente, nello studio di Alberto Matano, ecco le due… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

davidallegranti : Sto guardando Giletti per la prima volta in vita mia e se capisco bene la democrazia è in pericolo perché c’è gente… - MariaCl80242264 : @luisa26650116 Tempo fa ipotizzai del debole di deci per Dayane nonostante siano amiche da una vita. La gente mi ha… - Signor_Pallazzo : Comunque l'altro giorno vi siete persi a La Vita in Diretta un servizio in cui la giornalista diceva che a far mori… - ElisabettaGall2 : #ritadallachiesa che brutta figura che ha fatto oggi alla vita in diretta ha detto il contrario di quello che ha d… - MariaTe73266754 : @lageloni I detenuti che stanno pagando il loro debito con la giustizia, sono sotto la responsabilità diretta dello… -