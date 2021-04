La transizione digitale nel Pnrr Tra sovranità europea | politica e intelligence

Leggi su formiche

(Di martedì 13 aprile 2021) Un quinto delle risorse garantite ai Paesi europei mediante il Recovery and Resilience Facility (ossia la fetta più significativa dei fondi europei che prendono il nome di Next Generation EU) sono da destinare alla digitalizzazione. In altre parole, la Commissionefinora ha stanziato €134,5 miliardi per la. Basta questo dato per rendersi conto della reale dimensione della sfida tecnologica. Parlare di digitalizzazione come di un compartimento stagno non cattura l’essenza di una forza così onnipresente e trasversale, dall’economia alla sicurezza, dall’industria alla pubblica amministrazione, dagli equilibri sociali a quelli geopolitici. Per l’Ue si tratta di immaginarsi un futuro da attore chiave, libero dalla dipendenza tecnologica da Paesi esterni e capace di rivaleggiare con loro in termini di difesa, ...