La tecnologia di sorveglianza cinese è sbarcata in Italia? (Di martedì 13 aprile 2021) Le procure Italiane utilizzano per la videosorveglianza le telecamere prodotte da un’azienda cinese implicata nel controverso caso del controllo degli uiguri in Xinjiang? Questo sembrerebbe emergere da un’inchiesta di Wired della scorsa settimana. La testata specializzata in temi legati alla tecnologia ha infatti riportato che “mille telecamere della multinazionale cinese Hikvision sorvegliano le sale intercettazioni delle Procure Italiane. Le ha acquistate il ministero InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 aprile 2021) Le procurene utilizzano per la videole telecamere prodotte da un’aziendaimplicata nel controverso caso del controllo degli uiguri in Xinjiang? Questo sembrerebbe emergere da un’inchiesta di Wired della scorsa settimana. La testata specializzata in temi legati allaha infatti riportato che “mille telecamere della multinazionaleHikvision sorvegliano le sale intercettazioni delle Procurene. Le ha acquistate il ministero InsideOver.

Advertising

takethedate : @SapienzaRoma @simopieranni @ilmanifesto @Italychina @techeconomy2030 @Tecno_Corriere @rep_tecno @ansa_tecnologia… - krugkrug00 : “I piccioni stanno lavorando come spie biotecnologiche per il governo. Pieni di tecnologia di sorveglianza, i picci… - Giulio_Minotti : #Recensione eufyCam 2C Pro: due camere di #sorveglianza da esterno, a batteria, con faretto e sirena #eufy… - GlobalVoices_IT : Sorveglianza delle frontiere digitali: l'India dispiega la tecnologia per mettere a tacere la società civile? - sirmacs : @filippocioni Quella che repubblica se spinge come tecnologia green è invece tecnologia della sorveglianza atta a p… -