La studentessa con la benda ci aiuta a vedere i limiti della scuola italiana

(Di martedì 13 aprile 2021) Una professoressa esige che l’interrogata si copra gli occhi per essere certa che non legga le risposte. Alla base di una pratica discutibile, c’è un difetto del nostro sistema scolastico che nasce ben prima del Coronavirus “Una storia di Dad“, l’ha definita la rete degli studenti medi di Verona – “un metodo da inquisizione”. “Un eccesso di zelo” è invece la definizione del Dirigente del Liceo Montanari di Verona, che ha comunque aggiunto: “Abbiamo aperto un procedimento, stiamo verificando”. La notizia al centro di queste affermazioni è quellaveneta costretta arsi nel corso di un’interrogazione a distanza, per dimostrare alla professoressa di Lingua e letteratura tedesca che la sua preparazione non era dovuta a qualche appunto nascosto dietro lo schermo. Io concordo con gli studenti: quello ...

Una professoressa esige che l'interrogata si copra gli occhi per essere certa che non legga le risposte. Alla base di una pratica discutibile, c'è un difetto del nostro sistema scolastico che nasce be ...