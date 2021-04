La strana carestia dei vaccini e i suoi artefici

(Di martedì 13 aprile 2021) Da sempre, in ogni condizione di grave penuria, che si tratti di cibo, di energia o, come nel caso presente, di, si aprono solitamente due strade maestre. Ridurre a tutti le razioni scendendo al di sotto delle necessità e confidando in una qualche riduzione del danno o concentrare le scarse risorse su una parte della popolazione a scapito di altre. Di entrambe queste scelte l’attualità pandemica ci offre diversi esempi. Alla prima opzione si possono ricondurre le continue peripezie … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : strana carestia

... " Happydemia ", in cui immagina un mondo da anni alle prese con unaepidemia dove prospera ...scrive "Una modesta proposta" in cui esorta a mangiare i bambini poveri per combattere la...Il primo capitale del mercante era " ed è " unacompetenza di futuro . Il suo grande asset è ... C'è una gravea Rodi e un mercante esporta da Alessandria a Rodi una grande quantità di ...“Non certo – continua – perché da noi ci siano guerre o carestie come in molti luoghi della terra ... Sì, sarà infatti la ragione per cui avverto una sensazione strana di rabbia, mista a frustrazione ...