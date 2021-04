La storia di Jessica | ‘Ho una malattia rara ma nel Lazio non mi vaccinano Se prendo il Covid posso morire’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 aprile 2021) “Seilmuoio, ma non mi fanno vaccinare”. Questa è ladi, 37enne di Anzio, che lancia un appello per “convincere” il presidente della Regionea farle inoculare il vaccino che la metterebbe al sicuro dal contagio. Da dicembre, da quando in Italia sono stati somministrati i primi vaccini, non si fa altro che parlare di quest’arma che abbiamo a disposizione per provare a sconfiggere il Coronavirus, lasubdola che da oltre un anno ha stravolto le vite di tutti. Vaccinare il più possibile, inoculare più dosi al giorno e tutelare gli anziani e i soggetti esposti al rischio. Lo sentiamo, ormai, in ogni dove, ancorati a quel vaccino che potrebbe farci tornare alla normalità, tanto agognata. Ma è proprio questo il punto: gli anziani, il personale ...