La star della cucina italiana in fuga verso la Brexit: "Oggi riapro a Londra" (Di martedì 13 aprile 2021) Per noi in Italia è un miraggio, per Londra pura realtà. Eppure l'obbligo del vaccino lì non è stato imposto, quale altra mossa -illogica- che lede le libertà delle persone il governo vorrà imporre pur di continuare a scaricare responsabilità altrove e mascherare le loro incapacità? Arriva dall'Inghilterra la notizia sulle riaperture dei locali appartenenti al mondo della ristorazione. Sospiro di sollievo per imprenditori e lavoratori e motivo di gioia per tutti coloro i quali vorranno godere, dopo mesi di privazioni, della piacevole opportunità di ristorarsi fuori. Anche la premiata (con una stella Michelin) attività di Giorgio Locatelli si prepara a riaprire: "Finalmente riapriamo per la cena, siamo completamente sold out. Il telefono non smette mai di suonare. La gente vuole tornare a vivere la convivialità, che è un piacere ...

