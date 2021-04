Advertising

infoitsalute : La sofferenza di Cristiano Ronaldo: per il campione portoghese la Juve gioca male - NicolaColucci19 : @CristofaloNoemi @MattiaCristofa2 @Radiolg2015 #RaptureCloserNow 1 PIETRO 4:12-16 LA SOFFERENZA E QUELLO CHE VERAME… - Totisperanza : Come la vita stessa dell'apostolo Paolo c’insegna, il cristiano di fatto, non mette al primo posto le cose di quest… - VelvetMagIta : #CristianoMalgioglio confessa il dramma del passato: “Avevo una sofferenza dentro di me” #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : sofferenza Cristiano

Sport Fanpage

Ronaldo ha mal di pancia e non fa nulla per nasconderlo. La domenica di 'passione' andata in scena durante e dopo il match vinto dalla Juventus contro il Genoa ha fatto il giro del mondo e ......nostro percorso in questi tre mesi di, speranza e dolore. Non è stato un cammino facile, ma il sostegno morale ed umano che abbiamo ricevuto ha alleggerito questi mesi difficili.,...Cristiano Ronaldo non ritiene l’attuale Juventus al suo livello e il suo umore ne risente. “Non possiamo giocare così male”, ha borbottato uscendo dal campo domenica scorsa al termine del match vinto ...Cristiano Ronaldo era nervoso per non aver ... invece, c'è stata qualche sofferenza di tropo. Adesso, il tecnico bresciano avrà modo di analizzare quanto accaduto nella gara dell'11 aprile ...