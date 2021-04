La selezione del ministero dei Beni culturali: il bando non chiede neanche il cv. Tanti vincitori senza requisiti o in conflitto d’interesse (Di martedì 13 aprile 2021) “L’ennesima selezione farsa”, “Io che non ho raccomandazioni dovrò andarmene dall’Italia?”, “Viviamo nel Paese di Pulcinella”, “Questa è troppo grossa, non deve passare”. Da giorni, ormai, centinaia di lavoratori dei Beni culturali sfogano rabbia e indignazione per l’esito del bando indetto dal ministero della Cultura con decreto dirigenziale del 29 dicembre 2020: la selezione di 500 figure tra archeologi, architetti, assistenti tecnici di cantiere, ingegneri, storici dell’arte e tecnici contabili “per il conferimento di incarichi di collaborazione” presso le 43 Soprintendenze Abap (Archeologia, belle arti e paesaggio) sparse sul territorio nazionale. Contratti a partita Iva, a tempo determinato, con scadenza entro il 31 dicembre 2021. Poca roba, verrebbe da dire. E invece, per molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) “L’ennesimafarsa”, “Io che non ho raccomandazioni dovrò andarmene dall’Italia?”, “Viviamo nel Paese di Pulcinella”, “Questa è troppo grossa, non deve passare”. Da giorni, ormai, centinaia di lavoratori deisfogano rabbia e indignazione per l’esito delindetto daldella Cultura con decreto dirigenziale del 29 dicembre 2020: ladi 500 figure tra archeologi, architetti, assistenti tecnici di cantiere, ingegneri, storici dell’arte e tecnici contabili “per il conferimento di incarichi di collaborazione” presso le 43 Soprintendenze Abap (Archeologia, belle arti e paesaggio) sparse sul territorio nazionale. Contratti a partita Iva, a tempo determinato, con scadenza entro il 31 dicembre 2021. Poca roba, verrebbe da dire. E invece, per molti ...

