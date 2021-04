La seduta di N3well | il nuovo fumetto sull’IA

(Di martedì 13 aprile 2021) Da oggi è possibile scaricare gratuitamente Ladi, ilin cui scienza e intrattenimento si incontrano per diffondere la cultura dell’IA Un robot in preda ad un attacco di panico e sull’orlo del mental break-down. Questo il volto che assume l’Intelligenza Artificiale ne Ladi, ilscientifico di Diego Cajelli e Andrea Scoppetta. L’opera è realizzata dall’AIxIA, Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il volume, che si inserisce nella collana Comics&Science, edita da CNR Edizioni, è scaricabile gratuitamente qui, dal sito dell’Associazione, fino al 15 dicembre, nella duplice versione italiana e inglese. Protagonista della storia, un robot in crisi costretto a ...

