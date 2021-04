La Russia celebra Yuri Gagarin: la spettacolare coreografia con 500 droni per i 60 anni dal viaggio spaziale – Video (Di martedì 13 aprile 2021) Sopra la città di Novgorod, in Russia, è andata in scena una spettacolare coreografia che racconta la storia della conquista dello spazio da parte dell’Unione sovietica. Cinquecento droni programmati al computer hanno sorvolato la città riproducendo i simboli dell’esplorazione spaziale russa: il primo satellite, il primo volo spaziale sovietico a bordo della navicella “Vostok” e la stazione spaziale internazionale. Lo spettacolo è stato allestito per celebrare il sessantesimo anniversario dalla missione di Yuri Gagarin, il cosmonauta sovietico e primo uomo a essere andato nello spazio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Sopra la città di Novgorod, in, è andata in scena unache racconta la storia della conquista dello spazio da parte dell’Unione sovietica. Cinquecentoprogrammati al computer hanno sorvolato la città riproducendo i simboli dell’esplorazionerussa: il primo satellite, il primo volosovietico a bordo della navicella “Vostok” e la stazioneinternazionale. Lo spettacolo è stato allestito perre il sessantesimoversario dalla missione di, il cosmonauta sovietico e primo uomo a essere andato nello spazio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

