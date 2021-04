La rock band romana de Il Grido torna con il singolo “Kintsugi” (Di martedì 13 aprile 2021) IL Grido LA BELLEZZA NASCE DALLE FERITE “Kintsugi” Il nuovo singolo della rock-band romana da oggi su tutte le piattaforme digitali Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Kintsugi”, il nuovo singolo della rock-band romana Il Grido. https://spoti.fi/3a60ijY Il titolo del singolo fa riferimento all’arte giapponese che consiste nel riparare con l’oro gli oggetti rotti, in questo modo essi acquistano nuova vita invece che perdere di valore, fa nascere bellezza dalle ferite. Il Grido la raccontano così ‘Kintsugi’: ”Il brano rappresenta per noi un passo avanti per diversi aspetti. Della storia d’amore abbiamo approfondito ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) ILLA BELLEZZA NASCE DALLE FERITE “” Il nuovodellada oggi su tutte le piattaforme digitali Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “”, il nuovodellaIl. https://spoti.fi/3a60ijY Il titolo delfa riferimento all’arte giapponese che consiste nel riparare con l’oro gli oggetti rotti, in questo modo essi acquistano nuova vita invece che perdere di valore, fa nascere bellezza dalle ferite. Illa raccontano così ‘’: ”Il brano rappresenta per noi un passo avanti per diversi aspetti. Della storia d’amore abbiamo approfondito ...

Advertising

bvstiadiSatana : Also é una delle poche band di alt rock con più di un band member che non sia bianco - Sonix_PopRock : ?? Ogni Venerdì un nuovo #video ?? Daft Punk, Adele, Prozac+, Madonna, Nada, Elisa, ed altri ?? Iscriviti al nostro ca… - VirginRadioIT : Dave Grohl annuncia #WhatDrivesUs, il nuovo film (in uscita in streaming il 30 aprile) dedicato ai van e ai furgoni… - RockAndWow1 : #RockNews JETHRO TULL: NUOVO VIDEO. Il leggendario brano della band di Ian Anderson ha ricevuto per la prima vo… - giovannizambito : -

Ultime Notizie dalla rete : rock band NaturaleStatoCaotico: continua il progetto per un concerto internazionale a Brindisi Solo 6 sono risultati positivi e non hanno potuto, quindi, accedere al Palau de Sant Jordi, dove è andato in scena lo show di una band rock. Segno che anche attenendosi a nuovi e determinati ...

'Il mio nome è la dignità', nuovo singolo dei Ghost online dal 16 aprile La band pop rock che conta all'attivo grandi collaborazioni (come quelle con Ornella Vanoni ed Enrico Ruggeri ) e importanti riconoscimenti ( Wind Music Awards e Premio Lunezia ), torna con un brano che ...

La rock band romana de Il Grido torna con il singolo "Kintsugi" Spettacoli News Perché gli Who hanno suonato così poco in Italia? L'Italia ha avuto la possibilità di assistere a pochissimi live degli Who. Come mai? Con questo articolo cerchiamo di capirne le motivazioni “Come mai gli Who hanno suonato così poco in Italia? Non sa ...

Flame Parade esce Echoes il nuovo Ep della band indie rock Arezzo, 13 aprile 2021 - Esce il 16 aprile ECHOES il nuovo EP dei Flame Parade. Un EP che sviluppa e completa Cosmic Gathering, il secondo album della band, uscito nel febbraio 2020: una reunion cosmi ...

Solo 6 sono risultati positivi e non hanno potuto, quindi, accedere al Palau de Sant Jordi, dove è andato in scena lo show di una. Segno che anche attenendosi a nuovi e determinati ...Lapopche conta all'attivo grandi collaborazioni (come quelle con Ornella Vanoni ed Enrico Ruggeri ) e importanti riconoscimenti ( Wind Music Awards e Premio Lunezia ), torna con un brano che ...L'Italia ha avuto la possibilità di assistere a pochissimi live degli Who. Come mai? Con questo articolo cerchiamo di capirne le motivazioni “Come mai gli Who hanno suonato così poco in Italia? Non sa ...Arezzo, 13 aprile 2021 - Esce il 16 aprile ECHOES il nuovo EP dei Flame Parade. Un EP che sviluppa e completa Cosmic Gathering, il secondo album della band, uscito nel febbraio 2020: una reunion cosmi ...