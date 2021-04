La risposta di Belen dalle Maldive a chi critica la sua vacanza da sogno con Antonino (Foto) (Di martedì 13 aprile 2021) Tutti vorremmo essere alle Maldive in questo momento al posto di Belen e Antonino ma non tutti riescono a sopportare che la bellissima coppia abbia questa fortuna. E’ bastata una Foto delle vacanze super lusso di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese per fare scattare tutti sui social. C’è chi ha ammirato la coppia e augurato a entrambi il relax assoluto, chi si è congratulato per il loro amore e il pancione che cresce a vista d’occhio, chi ha preso di mira lui certi che sia la showgirl a pagare tutto, come se questa fosse una cosa sbagliata o imbarazzante. Infine, ci sono quelli che hanno insultato entrambi perché per loro è vergognoso andare in vacanza alle Maldive mentre c’è chi soffre a casa. Punti di vista diversi, sia da parte dei follower, che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 aprile 2021) Tutti vorremmo essere allein questo momento al posto dima non tutti riescono a sopportare che la bellissima coppia abbia questa fortuna. E’ bastata unadelle vacanze super lusso diRodriguez eSpinalbese per fare scattare tutti sui social. C’è chi ha ammirato la coppia e augurato a entrambi il relax assoluto, chi si è congratulato per il loro amore e il pancione che cresce a vista d’occhio, chi ha preso di mira lui certi che sia la showgirl a pagare tutto, come se questa fosse una cosa sbagliata o imbarazzante. Infine, ci sono quelli che hanno insultato entrambi perché per loro è vergognoso andare inallementre c’è chi soffre a casa. Punti di vista diversi, sia da parte dei follower, che ...

