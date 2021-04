La Rai ha preso il meglio dello sport (Di martedì 13 aprile 2021) Diritti tv, la Rai fa il pieno di sport ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. A volte è un po’ sottovalutato. Ma alla fin fine il portfolio di diritti tv dello sport della Rai non è niente male: tra Europei e Mondiali di calcio maschili e femminili, Olimpiadi estive e invernali, tutti i match di tutte le nazionali maschili e femminili di calcio azzurre fino a fine 2022, la Coppa Italia di calcio (a giugno ci sarà il nuovo bando per triennio 2021-2024), il grande ciclismo, gli sport invernali, tutto il campionato di volley, una partita alla settimana in chiaro della Serie B e della Serie C di calcio, del campionato di basket di cui poi propone i play off e le final 8 di Coppa Italia, la Ryder cup di golf 2023 a Roma, le Atp finals di tennis di Torino, la Coppa America di vela e tutti gli sport ... Leggi su tvzoom (Di martedì 13 aprile 2021) Diritti tv, la Rai fa il pieno diItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. A volte è un po’ sottovalutato. Ma alla fin fine il portfolio di diritti tvdella Rai non è niente male: tra Europei e Mondiali di calcio maschili e femminili, Olimpiadi estive e invernali, tutti i match di tutte le nazionali maschili e femminili di calcio azzurre fino a fine 2022, la Coppa Italia di calcio (a giugno ci sarà il nuovo bando per triennio 2021-2024), il grande ciclismo, gliinvernali, tutto il campionato di volley, una partita alla settimana in chiaro della Serie B e della Serie C di calcio, del campionato di basket di cui poi propone i play off e le final 8 di Coppa Italia, la Ryder cup di golf 2023 a Roma, le Atp finals di tennis di Torino, la Coppa America di vela e tutti gli...

Advertising

tvzoomitalia : La Rai ha preso il meglio dello sport @Raiofficialnews @RaiSport @Claplaz - il_Giangi : #Vaticano, tangenti per velocizzare la santificazione. Il proverbio 'Aiutati che Dio ti aiuta' lo hanno preso alla… - johnscarpelli5 : Antonella Clerici ha appena chiesto a non so chi come verrebbe preso il diario di Bridget Jones se uscisse oggi. “S… - bvzm : @Anna_Ma_31d @Pippo968 @PoliticaPerJedi Anche sotto la direzione di Gabanelli ha preso le sue cantonate. - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: @info_zampa @lucasofri @marioricciard18 @ilpost @emanuelefelice2 Certo, je piacerebbe. Dopo l'epurazione di Scanzi ci h… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai preso Alessia Marcuzzi assente a Le Iene/ Il marito ha il Covid. 'Sostituita' dalle Nasti ...si è assistito alla defezione di Carlo Conti a Tale e Quale Show su Rai Uno (assente una puntata, le altre le ha condotte da casa, ndr), di Elettra Lamborghini a L'Isola dei Famosi (a cui ha preso ...

Adriano Panatta contagiato: 'Avevo appena prenotato il vaccino' ...agli studi Rai di Milano e registrare Quelli che il calcio , ha scoperto di aver contratto il Covid . ' Non avevo alcun sintomo , e ovviamente è inutile l'esercizio di pensare a come l'avrò preso. ...

Scivolone Ibra: Milano in zona rossa e lui va al ristorante Rai Sport TIM e RAI: cercasi storie di Risorgimento Digitale TIM e RAI lanciano l'Operazione Risorgimento Digitale per raccontare le storie di chi durante la pandemia ha cambiato la propria vita con l'innovazione.

La Rai ha preso il meglio dello sport ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. A volte è un po’ sottovalutato. Ma alla fin fine il portfolio di diritti tv dello sport della Rai non è niente male: tra Europei e Mondiali di calcio ...

...si è assistito alla defezione di Carlo Conti a Tale e Quale Show suUno (assente una puntata, le altre le ha condotte da casa, ndr), di Elettra Lamborghini a L'Isola dei Famosi (a cui ha......agli studidi Milano e registrare Quelli che il calcio , ha scoperto di aver contratto il Covid . ' Non avevo alcun sintomo , e ovviamente è inutile l'esercizio di pensare a come l'avrò. ...TIM e RAI lanciano l'Operazione Risorgimento Digitale per raccontare le storie di chi durante la pandemia ha cambiato la propria vita con l'innovazione.ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. A volte è un po’ sottovalutato. Ma alla fin fine il portfolio di diritti tv dello sport della Rai non è niente male: tra Europei e Mondiali di calcio ...