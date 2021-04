La ragazza di 26 anni con trombosi cerebrale al Policlinico di Milano dopo il vaccino AstraZeneca (Di martedì 13 aprile 2021) È ricoverata da ieri al Policlinico di Milano una ragazza di 26 anni con trombosi cerebrale. La giovane aveva ricevuto 16 giorni fa la prima dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La segnalazione sul caso è partita ieri sera. Dall’Irccs di via Sforza, interpellato sull’episodio, precisano che “non ci sono al momento elementi sufficienti per dare una risposta sull’eventuale correlazione di questo evento con la vaccinazione”. A parlarne è l’AdnKronos. La ragazza, aggiunge l’ospedale, “è cosciente e risponde alle terapie. È in condizioni ritenute stabili, anche se la prognosi resta riservata”. Ricoverata al Policlinico di Milano perché la sua situazione era seria ed è stata inviata al Centro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 aprile 2021) È ricoverata da ieri aldiunadi 26con. La giovane aveva ricevuto 16 giorni fa la prima dose delanti-Covid di. La segnalazione sul caso è partita ieri sera. Dall’Irccs di via Sforza, interpellato sull’episodio, precisano che “non ci sono al momento elementi sufficienti per dare una risposta sull’eventuale correlazione di questo evento con la vaccinazione”. A parlarne è l’AdnKronos. La, aggiunge l’ospedale, “è cosciente e risponde alle terapie. È in condizioni ritenute stabili, anche se la prognosi resta riservata”. Ricoverata aldiperché la sua situazione era seria ed è stata inviata al Centro ...

