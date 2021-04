La poltrona di Speranza traballa Draghi vuole silurare il ministro (Di martedì 13 aprile 2021) Il governo Draghi è alle prese con l'emergenza Coronavirus, ma deve anche fronteggiare la crescente crisi economica in cui versa il Paese. Per questo le chiusure fino a fine aprile confermate dal ministro della Salute Speranza rischiano di diventare un problema per la tenuta della maggioranza Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 13 aprile 2021) Il governoè alle prese con l'emergenza Coronavirus, ma deve anche fronteggiare la crescente crisi economica in cui versa il Paese. Per questo le chiusure fino a fine aprile confermate daldella Saluterischiano di diventare un problema per la tenuta della maggioranza Segui su affaritaliani.it

