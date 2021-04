La polizia di New York col cane-robot sulla scena del delitto: le immagini da film di fantascienza (Di martedì 13 aprile 2021) “Non ho mai visto niente di simile prima d’ora”. La polizia di New York ha impiegato un cane-robot, chiamato Digidog, dell’azienda Boston Dynamics, sulla scena di un delitto. Nel video, girato da una signora, si vedono gli agenti che portano via un uomo in manette. Subito dopo, due poliziotti escono dal palazzo accompagnati dal cane-robot. Il suo utilizzo, due mesi fa, nel Bronx, aveva suscitato numerose polemiche da parte del mondo della politica. Video Facebook/Marie Mckinstry L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) “Non ho mai visto niente di simile prima d’ora”. Ladi Newha impiegato un, chiamato Digidog, dell’azienda Boston Dynamics,di un. Nel video, girato da una signora, si vedono gli agenti che portano via un uomo in manette. Subito dopo, due poliziotti escono dal palazzo accompagnati dal. Il suo utilizzo, due mesi fa, nel Bronx, aveva suscitato numerose polemiche da parte del mondo della politica. Video Facebook/Marie Mckinstry L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

repubblica : Il cane robot in azione con la polizia di New York: la scena come in Black Mirror - anodo59 : RT @Surfiniae: La polizia di New York col cane-robot sulla scena del delitto: le immagini da film di fantascienza - Surfiniae : La polizia di New York col cane-robot sulla scena del delitto: le immagini da film di fantascienza… - lucadotto : RT @repubblica: Il cane robot in azione con la polizia di New York: la scena come in Black Mirror - Marilenapas : RT @repubblica: Il cane robot in azione con la polizia di New York: la scena come in Black Mirror -