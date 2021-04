La partita tra Draghi e Erdogan si gioca allo stadio | ora la Turchia può strappare all’Italia gli Europei

Leggi su tpi

(Di martedì 13 aprile 2021) Lasi: lavuolegliContinua la tensione tra Roma e Ankara dopo le dichiarazioni del premiersu“dittatore”. Secondo Repubblica, il terreno di scontro potrebbero diventare gli stadi del campionato europeo di calcio in programma a giugno, nell’inedita formula itinerante che prevede la rotazione tra 12 Paesi ospitanti. Il ruolo dell’Italia, dove si dovrebberore quattro partite, compresa quella inaugurale tra Italia e, è in bilico: Roma infatti non ha ancora garantito la presenza del 25 per cento dei tifosi nello, condizione ...