La Nazionale con l’infezione al sacco | per Gravina ognuno s’è portato il suo Covid da casa

Il Professor Gravina, noto virologo della Scuola Mancini, ha una teoria: i 27 contagiati del ritiro della Nazionale italiana non possono essere definiti un "cluster". Più che altro un "summit", ecco. Perché, dice il peraltro presidente della Federcalcio: "tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non è un cluster: la catena non è mai stata alimentata". E' un nesso scientifico: non si tratta dello stesso Covid, ma di Covid un po' diversi, quindi non se lo sono trasmesso a vicenda. Gravina, bontà sua, sta affermando che 27 persone che "fino al 31 marzo risultavano assolutamente negative" (parole sue) si sono riunite, spogliate, cambiate, allenate, lavate nello stesso posto per alcuni giorni", ma che non si sono infettate tra ...

