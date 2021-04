La musica dei ragni: ecco come suona la ragnatela (Di martedì 13 aprile 2021) Sovrapponendo il comparto sonoro alla mappa tridimensionale si crea così una sorta di simulazione sensoriale che permette all'utente di immergersi nel vissuto quotidiano del ragno. L'equipe si è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Sovrapponendo il comparto sonoro alla mappa tridimensionale si crea così una sorta di simulazione sensoriale che permette all'utente di immergersi nel vissuto quotidiano del ragno. L'equipe si è ...

Advertising

reportrai3 : Il broker Enrico Crasso, con il suo fondo d’investimento, Centurion, in cui ha spostato una parte dei soldi della S… - mariocalabresi : Potrà mai tornare la normalità dei #concerti? No! Perché la musica dal vivo è sempre un’esperienza eccezionale e… - PieroPelu : Ragazzacc* amanti della musica live, da oggi trovate questa t-shirt insieme a quelle di @GiannaNannini e @Ligabue s… - onlyth3br4ve : AKA 2 DEI 3 GIUDICI NON SANNO NEMMENO COS È LA MUSICA E L'ALTRO VOTA A CASO, TESORO MI NON BUTTARTI GIÙ #Amici20 - Lixm_Hbokie : @delinqwn Ho letto che lo hanno attaccato dei musulmani perche é iniziata quella specie di festa (non ricordo come… -