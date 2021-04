La mossa del Giappone su Fukushima: acqua radioattiva in mare (Di martedì 13 aprile 2021) Il Giappone riverserà in mare aperto oltre 1.3 milioni di tonnellate di acqua radioattiva stoccata a Fukushima. La decisione, attesissima dalla comunità internazionale, è stata annunciata dal governo Giapponese guidato da Yoshihide Suga al termine di un incontro tra ministeri e agenzie coinvolte nella vicenda. “Non abbiamo altra scelta se non affrontare la questione dell’acqua InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 aprile 2021) Ilriverserà inaperto oltre 1.3 milioni di tonnellate distoccata a. La decisione, attesissima dalla comunità internazionale, è stata annunciata dal governose guidato da Yoshihide Suga al termine di un incontro tra ministeri e agenzie coinvolte nella vicenda. “Non abbiamo altra scelta se non affrontare la questione dell’InsideOver.

