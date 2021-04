La Mecca, la prima preghiera per il Ramadan: tutti distanziati per via della pandemia (Di martedì 13 aprile 2021) prima preghiera all'alba a La Mecca dei pellegrini musulmani giusti per celebrare il mese di Ramadan in Arabia Saudita . Attorno alla Kaaba, il sito sacro che si trova alla Mecca, si sono radunate centinaia... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 aprile 2021)all'alba a Ladei pellegrini musulmani giusti per celebrare il mese diin Arabia Saudita . Attorno alla Kaaba, il sito sacro che si trova alla, si sono radunate centinaia...

Hollywood a lutto, chiude il Cinerama Dome L'annuncio della chiusura - e di altre 15 sale nella mecca del cinema - ha mandato Hollywood in ... il regista di "pulp Fiction" l'aveva omaggiata girandoci le scene della prima di "Krakatoa, a Est di ...

