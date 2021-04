La mania degli nft contagia anche la Borsa di New York

Leggi su wired

(Di martedì 13 aprile 2021) Wall street, New(Getty Images)Ladei token non fungibililadi New, che ha forgiato sei nft per commemorare il primo scambio di quotazioni famose, relative al mondo tech. Sono altrettanti video di dieci secondi che celebrano il first trade di Spotify, prima quotazione diretta di sempre, Snowflake la più grande relativa al settore software, Unity, DoorDash, Roblox e Coupang, “l’Amazon della Corea del Sud”, finora la più grande del 2021. Le immagini in grafica digitale raffigurano il tradizionale suono della campana dell’amministratore delegato che dà il via alle negoziazioni, facendo comparire la stringa di caratteri alfanumerici propri del “first trade” specifico, che raramente gode di tanta visibilità in una piazza di scambio che nei suoi giorni ...