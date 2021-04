La Lega Serie A chiede l’apertura degli stadi a 1000 spettatori come test per Euro 2020 (Di martedì 13 aprile 2021) La Lega Serie A chiede l’apertura degli stadi italiani a 1000 spettatori già dalle prossime partite e poi l’ammissione di una percentuale uguale a quella autorizzata oggi dal Governo per Euro 2020 (25%) entro fine campionato. Il presidente Dal Pino ha chiesto che si utilizzi il campionato come test per la vetrina Europea, una sorta di prova generale in vista della manifestazione itinerante di giugno. Al termine dell’assemblea odierna, il presidente Paolo Dal Pino ha dichiarato: “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo stadio Olimpico di Roma, in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Laitaliani agià dalle prossime partite e poi l’ammissione di una percentuale uguale a quella autorizzata oggi dal Governo per(25%) entro fine campionato. Il presidente Dal Pino ha chiesto che si utilizzi il campionatoper la vetrinapea, una sorta di prova generale in vista della manifestazione itinerante di giugno. Al termine dell’assemblea odierna, il presidente Paolo Dal Pino ha dichiarato: “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere alloo Olimpico di Roma, in occasione dei prossimipei, una percentuale di tifosi ...

