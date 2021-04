La guerra dei sabotaggi tra Iran e Israele (Di martedì 13 aprile 2021) “Non permetterò mai che l’Iran ottenga la capacità nucleare per portare avanti il suo obiettivo di eliminare Israele”. Il commento di Benjamin Netanyahu dopo l’incidente nella centrale nucleare di Natanz, in Iran, sembra essere la conferma di quanto sospettato in questi giorni: ci sarebbe la mano del Mossad dietro l’esplosione che ha colpito il sito InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 aprile 2021) “Non permetterò mai che l’ottenga la capacità nucleare per portare avanti il suo obiettivo di eliminare”. Il commento di Benjamin Netanyahu dopo l’incidente nella centrale nucleare di Natanz, in, sembra essere la conferma di quanto sospettato in questi giorni: ci sarebbe la mano del Mossad dietro l’esplosione che ha colpito il sito InsideOver.

