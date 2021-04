La grana Johnson&Johnson su un' Italia senza requie

(Di martedì 13 aprile 2021) Una doccia fredda, gelata, rimbalza verso l’ora di pranzo a Palazzo Chigi: negli Stati Uniti è stato sospesa la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson. Il motivo è lo stesso per il quale dopo un periodo di confusione AstraZeneca è stato destinato agli over 60, il possibile insorgere di eventi trombotici a seguito dell’inoculazione. Proprio qualche ora prima nell’aeroporto militare di Pratica di Mare avevano toccato terra gli aerei cargo con le prime fiale del siero statunitense atteso nel nostro paese, un carico di 182mila vaccini previsto tra oggi e domani. Per il momento rimarranno in magazzino, perché prima l’autorità regolatrice statunitense ha bloccato la somministrazione in attesa di accertamenti, e poi la stessa azienda farmaceutica ha sospeso temporaneamente la consegna delle dosi destinate all’Europa. Sei casi e un decesso, quelli riscontrati negli States, tutti ...

Il Sole 24 ORE

Dopo il caos sul vaccino AstraZeneca, oggi scoppia un'analogaper quello prodotto dallaa pochi giorni dal suo debutto in Italia. La Food and Drug administration statunitense e i Cdc (Centers for Disease Control) smetteranno, infatti, di ...Sembra che si faccia geopolitica sui vaccini: far pagare al'uscita dall'Europa o frenare ... Sostanzialmente un pezzo dio un litro di olio extravergine sono rossi, a fronte di tante ...Una doccia fredda, gelata, rimbalza verso l’ora di pranzo a Palazzo Chigi: negli Stati Uniti è stato sospesa la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson. Il motivo è lo stesso per il quale dopo un ...L'ultima "grana" è quella di Johnson&Johnson: il vaccino che prevede in una sola somministrazione, il cui arrivo era previsto venerdì in 2.500 dosi a Bologna è stata bloccato dagli Stati Uniti dopo ...