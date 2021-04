La ginnasta Milena Baldassarri un esempio per le bimbe | Barbie lancia un nuovo modello femminile

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – In un anno così importante per lo sport, Barbie continua nella sua missione di ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina e propone alle bimbe italiane un altro grande modello femminile: Milena Baldassarri. Il brand prosegue così nel suo impegno a supporto del Dream Gap Project nel dimostrare alle bambine che possono essere tutto ciò che desiderano e Baldassarri sarà la seconda Role Model Barbie dell’anno per l’Italia, grazie a una bambola OOAK (One Of A Kind) con le sue sembianze.

Advertising

MeglioNotizie : La ginnasta Milena Baldassarri ispira una nuova Barbie - Ravenna24ore : Barbie dedica alla ginnasta ravennate Milena Baldassarri una Ooak Doll - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Barbie celebra un nuovo modello di ispirazione ed empowerment nel mondo dello sport: la ginnasta Milena… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Barbie celebra un nuovo modello di ispirazione ed empowerment nel mondo dello sport: la ginnasta Milena… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - Barbie celebra un nuovo modello di ispirazione ed empowerment nel mondo dello sport: la ginnasta Milena… -

Ultime Notizie dalla rete : ginnasta Milena

, come a tutte le role model che l'hanno preceduta, Barbie ha dedicato una OOAK doll. La giovaneha così commentato questo riconoscimento " E' una sensazione bellissima sapere di ...Barbie, la bambola più famosa del mondo, dedica alla giovane atleta ravennateBaldassarri una OOAK Doll (One of a kind): il modello nasce grazie al Barbie Dream Gap Project, un'iniziativa a livello globale volta a finanziare - come si legge sul sito Barbie - la ricerca, ...Il brand mondiale ha scelto proprio la ventenne ravennate in forza alla pluridecorata Faber Fabriano per il nuovo modello da lanciare sul mercato. L'atleta, già qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2 ...Il modello nasce grazie al "Barbie Dream Gap Project": per ridare alle bambine la speranza di realizzare i loro sogni.