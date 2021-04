La Francia sospende tutti i voli col Brasile “fino a nuovo avviso” | preoccupano le varianti di coronavirus

(Di martedì 13 aprile 2021) Inla crisi sanitaria è fuori controllo e sta affrontando la fase peggiore da inizio pandemia, complici leche aggravano drasticamente il numero di morti e contagi. Una situazione che ha spinto il premier francese, Jean Castex, ad annunciare in Parlamento la sospensione difra”. Nelle ultime ore si sono infatti registrate polemiche sulla “brasiliana”, secondo gli esperti più contagiosa e più letale. Dall’inizio della pandemia laha registrato 5,1 milioni di casi di, il numero più alto in Europa, e ha registrato oltre 99mila decessi. Intanto non accenna a migliorare, a due settimane dalla chiusura delle scuole, la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Variati Covid, Francia sospende i voli con il Brasile 'fino a nuovo ordine' #covid - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Variati Covid, Francia sospende i voli con il Brasile 'fino a nuovo ordine' #covid - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Variati Covid, Francia sospende i voli con il Brasile 'fino a nuovo ordine' #covid - GabryIonesc2 : RT @MediasetTgcom24: Variati Covid, Francia sospende i voli con il Brasile 'fino a nuovo ordine' #covid - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Variati Covid, Francia sospende i voli con il Brasile 'fino a nuovo ordine' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Francia sospende

Il Fatto Quotidiano

Laè la prima in Europa ad optare per la sospensione del vaccino nella seconda dose. Una mossa che per la Commissione Ue non è affatto necessaria, e per l'Organizzazione mondiale della sanità ...Ore 8,55 " AstraZeneca, inagli under 55 seconda dose di un altro vaccino " Laha ... Ore 7,44 " Hong Kongordini di AstraZeneca, "evitiamo sprechi" " Le autorità di Hong Kong ...La Francia ha sospeso "fino a nuovo ordine" i voli con il Brasile, a causa dei timori legati alla variante brasiliana del coronavirus: lo ha reso noto il premier francese, Jean Castex. La variante bra ...Parigi, 13 apr. (Adnkronos) – Il governo francese ha annunciato la sospensione di tutti i collegamenti aerei con il Brasile “fino a nuova disposizione” per i timori legati alle varianti di Covid-19. A ...