La folla questa notte a Londra dopo le riaperture (ma pochi sono vaccinati) | VIDEO (Di martedì 13 aprile 2021) Londra sembra una città che non ha conosciuto la pandemia se non fosse per qualche mascherina a giudicare da quello che si vede nel VIDEO che vi riportiamo. Una folla che festeggia la riapertura parziale delle attività non essenziali avvenuta ieri: eppure era stato lo stesso premier Boris Johnson ad invitare tutti alla cautela: “Continuate ad agire con responsabilità” La folla a Londra dopo le riaperture (ma pochi sono vaccinati) VIDEO Ieri hanno riaperto i battenti pub e ristoranti, ma non solo: a poter riprendere l’attività sono stati anche i negozi non essenziali, e parrucchieri e palestre. Certamente la situazione è ben diversa dall’Italia: sono state vaccinate ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021)sembra una città che non ha conosciuto la pandemia se non fosse per qualche mascherina a giudicare da quello che si vede nelche vi riportiamo. Unache festeggia la riapertura parziale delle attività non essenziali avvenuta ieri: eppure era stato lo stesso premier Boris Johnson ad invitare tutti alla cautela: “Continuate ad agire con responsabilità” Lale(maIeri hanno riaperto i battenti pub e ristoranti, ma non solo: a poter riprendere l’attivitàstati anche i negozi non essenziali, e parrucchieri e palestre. Certamente la situazione è ben diversa dall’Italia:state vaccinate ...

