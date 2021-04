La Ferrero entra nel mercato dei gelati in Italia (Di martedì 13 aprile 2021) Il Gruppo Ferrero, sponsor del comitato olimpico nazionale (Coni), entra nel mercato dei gelati confezionati, che in Italia vale 1,9 miliardi di euro, e lancia gli stecchi, con Ferrero Rocher, nelle versioni Classic e Dark, Raffaello, e i ghiaccioli con Estathé Ice nei gusti limone e pesca. Cinque ricette distintive che, nel corso del mese L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 aprile 2021) Il Gruppo, sponsor del comitato olimpico nazionale (Coni),neldeiconfezionati, che invale 1,9 miliardi di euro, e lancia gli stecchi, conRocher, nelle versioni Classic e Dark, Raffaello, e i ghiaccioli con Estathé Ice nei gusti limone e pesca. Cinque ricette distintive che, nel corso del mese L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero entra Ferrero entra nel settore dei gelati confezionati: da aprile in Italia e 4 Paesi europei Il Gruppo Ferrero è entrato nel mercato dei gelati confezionati con il lancio lancia degli stecchi Ferrero Rocher " nelle versioni Classic, Dark e Raffaello " e i ghiaccioli Estathé Ice , nei gusti limone e pesca. Le cinque ricette nel corso del mese di aprile saranno presenti in tutti i canali ...

