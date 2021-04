La Ferilli scende in campo per l' operaio licenziato per la fiction

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ferilli scende

il Giornale

...visto? vola con il caso Denise Pipitone La serata degli ascolti tv di mercoledì 31 marzo 2021 vede la vittoria dell'Italia di Roberto Mancini (bene la fiction della, pur se in calo,...Un successo netto, visto che la fiction di Canale 5, con Sabrinafinisce seconda, mantiene ... Stasera Italia Speciale di Barbara Palombelli chesotto quota 600mila spettarori seppur di ...Dopo Ricky Tognazzi e l'attore Michele Riondino, anche Sabrina Ferilli ha voluto mostrare solidarietà concreta, all'operaio licenziato da Arcelor Mittal per aver pubblicizzato la sua fiction "Svegliat ...Anche Sabrina Ferilli è scesa in campo in difesa del lavoratore licenziato da ArcelorMittal. L’attrice protagonista della fiction “Svegliati amore mio” ha telefonato a Riccardo Cristello e gli ha ...