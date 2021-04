La Fda sospende J&J nel giorno in cui J&J arriva in Italia (Di martedì 13 aprile 2021) Sei episodi sospetti su oltre 6,8 milioni di somministrazioni: numeri infinitesimali, ma sufficienti per alzare il livello di attenzione su Johnson & Johnson. La Food and drugs administration, insieme ai Centers for disease control & prevention, ha infatti raccomandato di sospendere momentaneamente l'utilizzo del vaccino statunitense "per eccesso di prudenza", secondo cui verrà effettuato un supplemento d'indagine nelle prossime ore. Analogamente con quanto è successo per AstraZeneca, la frenata sarebbe arrivata in seguito ad alcune "rare ma gravi tipologie di coaguli sanguigni riscontrate dopo l'inoculazione del vaccino". Viene inoltre specificato che la terapia indicata per la patologia in questione è diversa da quella per le trombosi ordinarie: in tutti i sei casi si tratta di donne fra i 18 e i 48 anni, di cui una deceduta e una ricoverata ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 aprile 2021) Sei episodi sospetti su oltre 6,8 milioni di somministrazioni: numeri infinitesimali, ma sufficienti per alzare il livello di attenzione su Johnson & Johnson. La Food and drugs administration, insieme ai Centers for disease control & prevention, ha infatti raccomandato dire momentaneamente l'utilizzo del vaccino statunitense "per eccesso di prudenza", secondo cui verrà effettuato un supplemento d'indagine nelle prossime ore. Analogamente con quanto è successo per AstraZeneca, la frenata sarebbeta in seguito ad alcune "rare ma gravi tipologie di coaguli sanguigni riscontrate dopo l'inoculazione del vaccino". Viene inoltre specificato che la terapia indicata per la patologia in questione è diversa da quella per le trombosi ordinarie: in tutti i sei casi si tratta di donne fra i 18 e i 48 anni, di cui una deceduta e una ricoverata ...

