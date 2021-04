La complicata e irrisolta vicenda del rapporto dell’Oms sul piano pandemico italiano

Leggi su wired

(Di martedì 13 aprile 2021) (foto: Ministero della difesa/Flickr)Non si tratta di scienza, di salute pubblica o di strategie sanitarie, ma di una questione che ha ben definiti contorni di carattere politico, giudiziario, diplomatico e d’immagine. Nella pubblicazione (prima) e nel ritiro (poi) della ben poco lusinghiera relazione targata Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull’operato dell’Italia in risposta alla prima fase dell’emergenza sanitaria, ora il nocciolo del contendere è chi, come e in che modo abbia agito nel determinare il destino di quella pubblicazione. In un quadro in cui, mettendo insieme tutti i tasselli, il puzzle non si incastra affatto bene. Dal principio, in breve Per risalire all’inizio della storia dobbiamo tornare indietro quasi di un anno, al maggio 2020, quando un team di dieci scienziati dell’ufficio di Veneziaguidato da Francesco Zambon aveva redatto ...