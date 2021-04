La complicata e irrisolta vicenda del rapporto dell’Oms sul piano pandemico italiano

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) In attesa che la procura di Bergamo concluda le proprie indagini, si moltiplicano dichiarazioni, indizi, ricostruzioni giornalistiche e retroscena di un complesso puzzle istituzionale,e internazionale. Ecco perché è difficile capire come davvero siano andate le cose (foto: Ministero della difesa/Flickr)Non si tratta di scienza, di salute pubblica o di strategie sanitarie, ma di una questione che ha ben definiti contorni di carattere politico, giudiziario, diplomatico e d’immagine. Nella pubblicazione (prima) e nel ritiro (poi) della ben poco lusinghiera relazione targata Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull’operato dell’Italia in risposta alla prima fase dell’emergenza sanitaria, ora il nocciolo del contendere è chi, come e in che modo abbia agito nel determinare il destino di quella pubblicazione. In un quadro in cui, mettendo insieme tutti i ...