La chat e il nome che ha fatto saltare Lanzotti dalla guida di Forza Italia

Napoli – La notizia è questa: Stanialza bandiera bianca e lascia ladia Napoli. Il suo addio rappresenta una battaglia vinta dall'eurodeputato dello stesso partito Fulvio Martusciello che ora attende solo l'ok definitivo di Tajani per insediare su quella poltrona l'uomo che già un mese fa aveva indicato come il più adatto per coordinare i berlusconiani di Napoli: l'imprenditore originario di Arzano Franco Silvestro. La notizia, quindi, è anche questa:non andrà più a caccia di un accordo centrista in vista delle elezioni comunali di Napoli. Non attenderà ancora per molto Catello Maresca che continua a sfogliare la margherita all'insegna del mi candido/non mi candido. E, soprattutto, non accetterà più tanto ...