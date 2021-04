La bicicletta è 10 volte meno inquinante dell'auto elettrica (Di martedì 13 aprile 2021) Volete un'aria più pulita, per voi e i vostri figli? La soluzione è solo una: andare in bicicletta. Lo ha confermato una ricerca dell’Università di Oxford che ha stabilito le priorità, dimostrando quanto la mobilità attiva sia molto più importante ed efficace rispetto alla diffusione delle auto elettriche. Considerando il ciclo di vita del veicolo elettrico, dalla produzione allo smaltimento, gli studiosi hanno scoperto che le emissioni della bicicletta possono essere più di 30 volte inferiori per ogni viaggio rispetto alla guida di un’auto a combustibile fossile e circa dieci volte inferiore rispetto alla guida di un’auto elettrica. Le auto elettriche: inquinano di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Volete un'aria più pulita, per voi e i vostri figli? La soluzione è solo una: andare in. Lo ha confermato una ricerca’Università di Oxford che ha stabilito le priorità, dimostrando quanto la mobilità attiva sia molto più importante ed efficace rispetto alla diffusioneelettriche. Considerando il ciclo di vita del veicolo elettrico, dalla produzione allo smaltimento, gli studiosi hanno scoperto che le emissionipossono essere più di 30inferiori per ogni viaggio rispetto alla guida di un’a combustibile fossile e circa dieciinferiore rispetto alla guida di un’. Leelettriche: inquinano di ...

