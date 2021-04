La batteria che si ricarica dieci volte più velocemente di quella al litio (Di martedì 13 aprile 2021) (Foto: iFixit)Arriva dall’Università di San Pietroburgo in Russia un’interessante sperimentazione su una nuova tipologia di batteria che offrirebbe una velocità di ricarica ben dieci volte maggiore a quella delle versioni tradizionali agli ioni di litio. Potrebbe inoltre garantire più longevità e sarebbe meno soggetta a danni da surriscaldamento. A presentarla è stato il ricercatore di elettrochimica Oleg Levin che ha dichiarato come la soluzione messa a punto dall’università russa possa fare il pieno a un dispositivo come uno smartphone in pochi minuti quando attualmente i cellulari più veloci da 0 a 100% chiedono comunque circa mezzora di attesa. Il polimero in questione è basato su nitroxile con reazione redox, ossia una ossidoriduzione in cui cambia il numero di ossidazione degli ... Leggi su wired (Di martedì 13 aprile 2021) (Foto: iFixit)Arriva dall’Università di San Pietroburgo in Russia un’interessante sperimentazione su una nuova tipologia diche offrirebbe una velocità dibenmaggiore adelle versioni tradizionali agli ioni di. Potrebbe inoltre garantire più longevità e sarebbe meno soggetta a danni da surriscaldamento. A presentarla è stato il ricercatore di elettrochimica Oleg Levin che ha dichiarato come la soluzione messa a punto dall’università russa possa fare il pieno a un dispositivo come uno smartphone in pochi minuti quando attualmente i cellulari più veloci da 0 a 100% chiedono comunque circa mezzora di attesa. Il polimero in questione è basato su nitroxile con reazione redox, ossia una ossidoriduzione in cui cambia il numero di ossidazione degli ...

