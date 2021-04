Juventus | rimprovero della società verso il raccattapalle che ha preso la maglia di Ronaldo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rimprovero

forzAzzurri

Il ragazzo si è dunque portato a casa la maglia numero 7 di Ronaldo, ma anche unda parte della. I raccattapalle, infatti, sono scelti a rotazione dalle giovanili bianconere e ...Poi sullaha aggiunto: 'Qualchea Pirlo per aver scelto di allenare la? Come fai a non accettare una proposta del genere? Pirlo avrà meno esperienza in panchina di Klopp, ...“Multa? Non penso”. Erano state queste le parole di Andrea Pirlo dopo la gara di domenica della sua Juventus contro il Genoa a proposito del gesto di Cristiano Ronaldo che aveva lanciato a terra la ma ...Il raccattapalle che ha preso da terra la maglia di Cristiano Ronaldo è stato rimproverato dalla Juventus. Scopriamo il motivo.