Juventus, Mauro durissimo su Cristiano Ronaldo: “Mai stato leader e mai lo sarà” (Di martedì 13 aprile 2021) “Ronaldo non è mai stato un leader dove ha giocato e non lo sarà mai”. Sono queste le parole di Massimo Mauro che, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la situazione del portoghese. “È un’azienda e per lui è più importante il suo fatturato che il fatturato della squadra – continua -. Cristiano non trascina i compagni, vuole che i compagni gli diano la palla per far gol. Un grande solista, non uomo squadra. Non gli si può certo dire di non aver mantenuto le attese, soprattutto a livello di marketing; a livello sportivo però la Juve non è migliorata. Per questo sarebbe meglio separarsi: Ronaldo può ripartire altrove, i bianconeri togliersi un impiccio enorme”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) “non è maiundove ha giocato e non lomai”. Sono queste le parole di Massimoche, intervida La Gazzetta dello Sport, ha commentato la situazione del portoghese. “È un’azienda e per lui è più importante il suo fatturato che il fatturato della squadra – continua -.non trascina i compagni, vuole che i compagni gli diano la palla per far gol. Un grande solista, non uomo squadra. Non gli si può certo dire di non aver mantenuto le attese, soprattutto a livello di marketing; a livello sportivo però la Juve non è migliorata. Per questo sarebbe meglio separarsi:può ripartire altrove, i bianconeri togliersi un impiccio enorme”. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : #MassimoMauro: “#CristianoRonaldo è un solista, non un leader. Pensa prima al suo fatturato” - sportface2016 : #Juventus Massimo #Mauro critica la leadership di #CristianoRonaldo: una caratteristica mai avuta dal portoghese - Group8g : Prima o poi tutte le capre talebano lo capiranno ma sarà troppo tardi #ForzaJuve mai nel mio cuore… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MassimoMauro: “#CristianoRonaldo è un solista, non un leader. Pensa prima al suo fatturato” - MCalcioNews : Mauro: 'Pirlo ha grande personalità. Ronaldo dovrebbe andar via per il bene di tutti' -