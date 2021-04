Juventus | il futuro di Ronaldo dipende dalla Champions League

(Di martedì 13 aprile 2021) Ildi Cristianotanto dal piazzamento in campionato e dall’ingresso in. La volontà Ildi Cristianonon è ancora definito. Moltorà dal finale di stagione e da quello che sarà il piazzamento della Juve, stando a quanto rivela Tuttosport. Il portoghese ha mostrato spesso segni di nervosismo, soprattutto quando le prestazioni offerte sono al di sotto delle aspettative: la sensazione è che la sua permanenza non sia più scontata. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Il quotidiano torinese rivela che senzail suo addio sarebbe scontato. CR7 inoltre vuole vincere la classifica marcatori e la Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio ...

Cristiano Ronaldo non ritiene l'attuale Juventus al suo livello e il suo umore ne risente. "Non possiamo giocare così male", ha borbottato uscendo dal campo domenica scorsa al termine del match vinto contro il Genoa. La Juventus, con cui il portoghese ha un contratto fino al giugno 2022, rimane sempre favorita vista la situazione contrattuale. Ma Pirlo ha fatto -13 punti rispetto all'anno scorso. Qualsiasi gesto, in campo e fuori, compiuto da CR7 viene analizzato a fondo per cercare di capire quale possa essere il suo futuro.