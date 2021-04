Juventus | Dani Alves rivela il motivo dell’addio | frecciata ad Allegri? La risposta del brasiliano…

(Di martedì 13 aprile 2021) E' durata appena un anno l'avventura diin quel di Torino.L'esperto terzino brasiliano, approdato in Italia nell'estate del 2016, è tornato a parlare del suo addio alla. Un'esperienza breve ma intesa, quella del classe 1983 in bianconero, maglia con la quale ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e giocato una finale di Champions League. "Ho lasciato la Juve perché mi avevano detto che avrebbero cambiato modo di giocare, ma non era vero", ha scritto, rispondendo su Instagram ad una domanda di un tifoso che gli ha chiesto come mai avesse lasciato la.Unaa Massimiliano? Chissà. Certamente il suo addio è dipeso da altre motivazioni. Intanto, di recente, ai microfoni di SkySport, l'ex tecnico ...

Commenta per primoAlves torna a parlare dio, meglio, di Massimiliano Allegri, con cui il rapporto non è mai stato dei migliori nell'unica stagione italiana del calciatore brasiliano. Il tecnico livornese ...Tutte le notizie sulla squadraDani Alves ha riservato alle sue storie su Instagram il motivo per il quale avrebbe lasciato la Juventus. Il brasiliano ha militato in bianconero solo nella stagione 2016/2017, vincendo Scudetto e ...Dani Alves, attualmente in forza al San Paolo, ha rivelato che alla base del suo addio alla Juventus ci sarebbe lo stile di gioco e, di conseguenza, Massimiliano Allegri col quale non sempre il ...